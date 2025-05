L’Operazione. Arrestati tre giovani in Calabria per detenzione ai fini di successiva vendita di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di successiva vendita di sostanze stupefacenti tre giovani residenti in provincia di Catanzaro.

Nell’occasione, infatti, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati 2 chili di hashish, suddivisi in dosi, occultati in uno zaino, che sono stati sottoposti a sequestro in attesa di più approfonditi accertamenti.

All’esito dell’udienza di convalida il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha convalidato l’arresto, disponendo per due degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.