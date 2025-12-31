Arrestato un soggetto per detenzione abusiva di materiale pirotecnico illegale nella Locride

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale, con il supporto di autobotti per il rifornimento idrico, di un’autoscala e di un’autobotte da 25.000 litri proveniente dal Distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, sono impegnate in via San Bruno, nel comune di Lamezia Terme, […]