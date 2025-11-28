Arrestato un giovane nel quartiere Marconi in possesso di 500 gr di marijuana, stava tentando di nasconderla in un’intercapedine

I Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Rione Modena, nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane del luogo, sorpreso in flagranza di reato.

Durante un servizio mirato nel quartiere Marconi, finalizzato al monitoraggio di zone ritenute sensibili per la vendita e il consumo di droga, i militari hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto mentre si dirigeva verso la terrazza di una palazzina. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, ha permesso di sorprenderlo mentre tentava di occultare una bustina in un’intercapedine muraria.

All’interno del contenitore sono stati rinvenuti circa 350 grammi di marijuana e quasi 40 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione conferma la costante presenza sul territorio da parte della Stazione Carabinieri Rione Modena, che quotidianamente conduce controlli mirati, attività di prevenzione e interventi repressivi per garantire sicurezza e legalità. Grazie a questo impegno, l’Arma dei Carabinieri continua a svolgere un ruolo fondamentale nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Reggio Calabria e in tutta la provincia.

Si ricorda che il soggetto arrestato è presunto innocente fino a sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di non colpevolezza sancito dalla legge.