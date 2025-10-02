Arrestato dai Carabinieri 58enne per Spaccio di sostanze stupefacenti

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pellaro, periferia di Reggio Calabria, dove un pescatore di 68 anni ha perso la vita mentre si trovava in barca per una battuta di pesca. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era uscito in mare nonostante le condizioni meteo non favorevoli. Il forte vento e il mare agitato avrebbero infatti causato il ribaltamento dell’imbarcazione. Trascinato dalle onde, […]