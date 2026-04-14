Arrestate due persone per ricettazione nel Vibonese, avevano un “kit” da scasso e della refurtiva
Apr 14, 2026 - redazione
Nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Briatico hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di due soggetti, allo stato degli atti, ritenuti presunti responsabili di ricettazione e altro.
In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un’autovettura condotta da uno degli indagati. All’esito della perquisizione personale e veicolare, i soggetti sono stati trovati in possesso ingiustificato di due “piedi di porco”, due cacciaviti, due passamontagna, tre smerigliatrici, una pistola a salve con tappo rosso, nonché di monili in oro, per un valore complessivo di circa 150 euro, ritenuti provento di furto.
Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.
All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha applicato nei confronti degli indagati le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.