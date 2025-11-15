Armando Veneto, affonda i colpi contro le inchieste “Farlocche ” di alcuni pubblici ministeri. Continua il più grande penalista italiano: “La mia grave malattia, provocata dal dolore per l’inchiesta dell’ex procuratore di Catanzaro Gratteri
Nov 15, 2025 - redazione
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F2020741515442345%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>
Armando Veneto, affonda i colpi contro le inchieste “Farlocche ” di alcuni pubblici ministeri. Continua il più grande penalista italiano: “La mia grave malattia, provocata dal dolore per l’inchiesta dell’ex procuratore di Catanzaro Gratteri. La vita di tante persone nelle mani di Pm che hanno solo l’interesse alla carriera e all’immagine”. IN ESCLUSIVA IL VIDEO INTEGRALE. Il video messaggio di Armando Veneto evita qualsiasi commento, ascoltate!