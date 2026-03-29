Apicoltura e miele di Calabria, valorizzazione integrata e difesa aI convegno all’ IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi

Apicoltura e miele di Calabria, valorizzazione integrata e difesa

Il convegno all’ IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi

Presso l’aula magna dell’IIS “EINAUDI ALVARO di Palmi si è svolto il convegno tecnico e

scientifico “Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa”. L’iniziativa

patrocinata dall’associazione di apicoltori calabresi Aprocal, dal Gal Batir, dall’Ordine dei dottori

Agronomi e dottori forestali di Reggio Calabria, dal Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati

della città metropolitana di Reggio Calabria, dall’European Climate Pact della Commissione

europea, dalla benefit company “Bee it”, ha visto gli interventi dei rappresentanti istituzionali e di

esperti del settore in merito a temi innovativi per il tradizionale comparto apistico, l’ambiente e la

biodiversità: Mariarosaria Russo dirigente scolastica dell’IIS “Einaudi-Alvaro”, Michele

Valenzise presidente dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Liliana Cirillo

presidente del collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, Bruno Pezzo, coordinatore delle

attività Aprocal che ha approfondito “Il valore del miele di Calabria”, Nicola Iacopelli CEO di

Bee IT che ha illustrato “Il progetto Save the bees in Italia” tramite il quale donerà alla scuola

un’altra famiglia i di api come già fatto lo scorso anno, Domenico Solano, agronomo Arsac che ha

guidato la platea sulla “Percezione e marketing del miele italiano”, Roberto Bava, medico

veterinario che ha approfondito il tema dei nemici delle api e in particolare della “Prevenzione,

rilevazione e controllo: Vespa velutina e Vespa orientalis”, alcuni studenti dell’Istituto

Professionale Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera che hanno descritto “Le pietanze a base di

miele” e che insieme ai docenti del corso enogastronomico hanno organizzato al termine

dell’evento la degustazione di prodotti realizzati con il miele millefiori ottenuto dalla scuola grazie

all’attività annuale di studenti, docenti e ATA dello storico Istituto Tecnico Agrario palmese anche

con il contributo dei collaboratori del dirigente Riccardo Rossetti e Ottavia Silvana Morgante.

Un miele che rientra nell’ambito del programma e del marchio P.I.T. (Prodotto Identitario

Territoriale) dell’Accademia Europea delle Imprese volto a garantirne l’origine e la rintracciabilità.

L’iniziativa, è stata coordinata e moderata dall’agronomo Rosario Previtera, EU Climate Pact

Ambassador, direttore dell’azienda agraria e didattica scolastica “Regina Elena – 1912” e docente

dell’istituto Tecnico Agrario, secondo il quale “l’apicoltura è un’attività tradizionale, redditizia per il settore rurale e che si presta ad attività multifunzionali ed ecosistemiche con aspetti innovativi

come l’apiturismo, l’apiterapia, la nutraceutica, il monitoraggio ambientale. Il cambiamento

climatico, quindi la siccità, la presenza di specie aliene e le fioriture irregolari, unitamente

all’import dall’estero e dalla Cina in particolare di mieli di scarsa qualità se non addirittura

pericolosi per la salute, rischiano di minare un comparto che da secoli dimostra come le api e gli

impollinatori siano alla base della produzione agricola mondiale e come la loro scomparsa potrebbe

mettere a rischio la stessa esistenza dell’uomo”. Viva soddisfazione per l’iniziativa da parte della

dirigente dell’IIS Einaudi Alvaro di Palmi Mariarosaria Russo: “con questo evento e con le altre

iniziative svolte e quelle in programma, vogliamo dimostrare quanto risulti fondamentale operare

attivamente su tematiche importanti e attuali come la filiera corta, la difesa e la valorizzazione delle

produzioni regionali anche in fasi emergenziali attuali e future, offrendo agli studenti e al territorio

di riferimento una visione concreta e al passo con i tempi del mondo produttivo con le relative

opportunità professionali e occupazionali”.