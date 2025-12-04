Ancora sulla strada “Taurianova-Rosarno”, la “vergogna” quando piove corre su un tratto percorribile in “canoe”…di salvataggio!

Eppure non più di dieci giorni fa avevamo parlato della “vergogna” stradale qual è l’arteria metropolitana (che grande nome che riempie quando si pronuncia!) che collega Taurianova con Rosarno. Una strada molto trafficata sia da pendolari che si recano al lavoro che da altre persone le quali si “avventurano” senza “pinne e occhiali” quando piove, ma purtroppo senza canoe di salvataggio per affrontare quell’arteria completamente al buio, così dimenticata da Dio e dagli uomini, almeno così pare!

Proprio in questo momento, mentre stiamo scrivendo ecco come si presenta dopo una giornata piovosa perché piove, gli eventi naturali non si prevedono, ma la prevenzione dei lavori stradali invece sì (sic!), ma pare che tale condizione è sconosciuta a chi di competenza che nonostante le diverse segnalazioni-denuncia che stiamo facendo con video e foto, non gliene frega una beata cippa! Pazienza, ma noi una ragione non ce la facciamo né ce la faremo per definizione umana e morale perché anche per quella strada vale il detto che non può piovere per sempre. Da parte nostra batteremo sempre come un martello affinché qualcuno da “lassù” ci ascolti, qualche buon cuore magari addolcito dalle festività natalizie, sia esso a battere un colpo…

Ma arriverà quel “colpo” o dovremmo aspettare altre ed altre ancora stagioni sia con le piogge che non, e canoe al seguito?