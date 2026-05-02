Anche quest’anno, l’allegria e il vigore dei cinquecentisti reggini ha raggiunto il Santuario della Madonna di Paravati. VIDEO

Entra nel vivo la campagna elettorale a Taurianova per le Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio, dove a sfidarsi per carica di primo cittadino saranno l’uscente Roy Biasi, l’ex assessore Raffaele Loprete e l’ex due volte sindaco Domenico Romeo, mentre i primi due hanno inaugurato la sede elettorale, Romeo ha deciso diversamente, “Nessuna inaugurazione […]