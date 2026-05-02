Anche quest’anno, l’allegria e il vigore dei cinquecentisti reggini ha raggiunto il Santuario della Madonna di Paravati. VIDEO
Mag 02, 2026 - redazione
Il raduno delle più iconiche macchine d’epoca al mondo ha avuto luogo nel suggestivo luogo di culto dedicato a Natuzza Evolo, la mistica calabrese a cui apparve per la prima volta la Vergine Maria.
Il Fiat Club 500 Coordinamento Reggio Calabria continua la sua serie di iniziative solidali grazie all’impegno profuso dal suo presidente Enzo Polimeni.
Sotto un cielo azzurro e soleggiato, per il 13esimo anno consecutivo, i cinquecentisti si sono radunati nei pressi del Santuario, sostando in preghiera e facendo visita alla tomba di Mamma Natuzza.
Il tutto si è concluso con un consueto pranzo a base di piatti tipici della tradizione culinaria calabrese e la premiazione dei partecipanti.
Un momento iconico nella storia del club reggino, da sempre itinerante per tutta la regione a sostegno di nobili cause come la solidarietà e la preghiera.
Mariarosaria Valente