Alza la voce il designatore Nazionale di calcio a 5 AICS Fazzari Vincenzo, “società dilettantistiche sono stati messi in ginocchio senza incassi”

Alza la voce il designatore Nazionale di calcio a 5 AICS Fazzari Vincenzo.

Così non se ne può più, le società dilettantistiche sono stati messi in ginocchio senza incassi con eventi a porte chiuse, le associazioni di sport, ma soprattutto tutti gli appassionati dello sport di qualsiasi evento sportivo è privo di poter sedersi a guardare il proprio figlio/a , il proprio cugino il proprio amico in una partita che sia di calcio , pallavolo tennis ecc..

Così non va bene anche perché ci avete privato di tutto ciò , ma guarda caso apprendiamo che proprio domenica in una partita di 2 categoria nel vibonese un arbitro è stato aggredito al volto da un calciatore.

Siamo arrivati all’assurdo chiediamo con urgenza che il prefetto ci ascolti ma soprattutto che ci accoglie per poter trovare una soluzione a tutto ciò.

La situazione sta degenerando in quanto molte società sportive stanno pensando di ritirarsi dai propri campionati perché non si riescono a reggere le spese mensili. In quanto per questo motivo le domeniche sono privi di appassionati negli stadi del Reggino

Spero che si trova un accordo concreto anche con il dimensionamento di pubblico ma aprite gli stadi, così non si regge più SIAMO AL COLLASSO