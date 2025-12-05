Altro grave incidente la sera del 2 dicembre nel Reggino, 16enne in prognosi riservata

Nella serata del 2 dicembre scorso, a poche ore dal sinistro mortale verificatosi sulla Gallico Gambarie, un altro grave incidente si è verificato a Reggio Calabria e precisamente nel quartiere Ravagnese.

Un autoveicolo ed un motociclo si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Sul posto, alle 22,30 circa, sono intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale che hanno avviato ogni attività utile alla ricostruzione della dinamica. Dalle verifiche è emerso che il centauro, un sedicenne del luogo, ha riportato nell’impatto gravi ferite tali da indurre i sanitari del GOM a riservare la prognosi.

Si è altresì appurato che il giovane guidava senza patente ed il motociclo aveva la revisione scaduta da oltre 10 anni. Il centauro è inoltre risultato in lieve stato di ebbrezza.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario (il motoveicolo anche amministrativo per via dell’assicurazione scaduta) e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria immediatamente informata dell’accaduto.