Alto Ionio, nuovo tratto 106, Rosaria Succurro: “Svolta attesa da anni, territorio cresce grazie a governo, Regione e Provincia di Cosenza”

“È una grande notizia l’assegnazione di oltre un miliardo di euro per il nuovo tratto della Statale 106 Sibari-Corigliano-Rossano tra Coserie e Sibari. Si conferma l’attenzione del governo per la Calabria, specie per un territorio troppo a lungo abbandonato come l’Alto Ionio cosentino”. Lo dichiara in una nota la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che sottolinea: “Si tratta di un passo decisivo per la sicurezza stradale, la competitività e la qualità della vita delle nostre comunità. Dal canto suo, la Provincia di Cosenza continua a dare un contributo fattivo alla viabilità. Stiamo intervenendo a tappeto con cantieri di messa in sicurezza e opere puntuali sulle strade provinciali dell’Alto Ionio e della Sibaritide”. “È un momento favorevole per questo territorio, anche per via dell’impegno della Regione Calabria – precisa Succurro – a favore dell’agricoltura, dello sviluppo e della sanità: dal Vinitaly per le nostre filiere agroalimentari all’avanzamento del nuovo ospedale, quasi ultimato. Così il territorio cresce nel turismo, nei servizi e nella centralità culturale”. “Ora serve procedere senza indugi per l’ammodernamento della 106. La Provincia di Cosenza è pronta a fare la sua parte. Resa moderna e sicura, questa Statale accorcia i tempi, migliora i collegamenti e rafforza il lavoro, la logistica agroalimentare e l’accoglienza. È la svolta attesa da anni, che – conclude la presidente Succurro – porteremo avanti fino in fondo”.