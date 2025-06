Alessandro Dascoli è un nuovo giocatore dello Sporting Polistena 

Lo Sporting Polistena è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore centrale Alessandro Dascoli, classe 1990. Un rinforzo di assoluto valore per la retroguardia rossoverde, che si arricchisce di esperienza, personalità e solidità.

Reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Soriano, dopo un avvio di campionato con la Virtus Rosarno, Dascoli approda a Polistena con l’obiettivo di mettere al servizio della squadra la sua lunga esperienza e le sue qualità difensive.

Nel corso della sua carriera ha militato tra i professionisti in Serie C2, vestendo le maglie di Carpi, Gavorrano, Venezia, Pistoiese e Chieti. Successivamente ha disputato diversi campionati tra Serie D ed Eccellenza, indossando le casacche di Palmese, Cittanovese, Reggio Mediterranea, San Luca e Locri, distinguendosi ovunque per spirito di sacrificio, leadership e affidabilità.

Le parole della società:

“”Siamo orgogliosi di accogliere un giocatore come Alessandro, il cui profilo tecnico e umano rispecchia pienamente i valori del nostro progetto. Con lui aggiungiamo esperienza a una rosa che puntiamo a rendere sempre più solida e orientata alla crescita.”

Con questo nuovo innesto, lo Sporting Polistena prosegue il proprio cammino verso una stagione ricca di entusiasmo e determinazione.

Benvenuto Alessandro, e in bocca al lupo per questa nuova avventura in maglia rossoverde