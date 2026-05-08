Al via il progetto “UNA CASA PER TUTTI”: il contributo per il sostegno al canone di locazione dalla Regione Calabria
Mag 08, 2026 - redazione
Di Mariarosaria Valente
Praia a Mare (CS), 7 maggio 2026 – È stato reso pubblico il bando del progetto “UNA CASA PER TUTTI”, destinato a sostenere i nuclei familiari nel pagamento del canone di locazione.
Il finanziamento rientra nel programma della Regione Calabria volto ad incrementare l’inclusività delle famiglie economicamente disagiate e dunque, a ridurre il rischio povertà.
I requisiti di ammissione al bando prevedono un ISEE fino a17.000 euro, regolare contratto di locazione e nessuna intestazione di immobili abitativi in Calabria.
Esclusi dalla richiesta di contributo, gli assegnatari di case popolari.