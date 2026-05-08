Al via il progetto “UNA CASA PER TUTTI”: il contributo per il sostegno al canone di locazione dalla Regione Calabria

Con grande orgoglio desideriamo congratularci con i nostri ragazzi, studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”, per lo straordinario risultato ottenuto. Qualificarsi alle finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi è un traguardo importante, che ci rende fieri dei nostri studenti e del nostro Istituto scolastico, il quale ancora una volta dimostra di avere una Dirigente e un […]