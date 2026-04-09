Al Consiglio regionale della Calabria, un confronto con i fisioterapisti sulle linee per il futuro della professione in Calabria

Si è tenuto nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, un incontro istituzionale di particolare rilievo tra i Presidenti degli Ordini dei Fisioterapisti calabresi e il Consigliere regionale Domenico Giannetta.

Un appuntamento pensato per rafforzare il dialogo tra professioni sanitarie e istituzioni e per definire strategie condivise sul futuro della fisioterapia nel sistema sanitario regionale.

Al tavolo presenti Marco De Luca, Giuseppe Celestino e Francesco Saverio Laraia, affiancati dall’onorevole Domenico Giannetta, medico chirurgo e capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale.

Il confronto si è sviluppato in un clima costruttivo, con l’obiettivo di individuare percorsi comuni per valorizzare una professione ormai centrale nei processi di cura, prevenzione e riabilitazione. Tra i temi affrontati, ampio spazio è stato dedicato al potenziamento del ruolo del fisioterapista all’interno dei servizi sanitari territoriali. I rappresentanti degli Ordini hanno evidenziato la necessità di una maggiore integrazione multidisciplinare, capace di rispondere in modo più efficace ai bisogni di salute della popolazione, soprattutto in un contesto demografico e sociale in continua evoluzione. L’incontro ha toccato anche le prospettive di sviluppo della professione, con particolare attenzione all’innovazione, alla formazione continua e all’ampliamento dell’offerta di servizi qualificati e accessibili. Da entrambe le parti è emersa la volontà di promuovere politiche sanitarie che valorizzino le competenze dei professionisti e contribuiscano a migliorare l’efficienza complessiva del sistema regionale. Si è anche discusso di come potrebbe essere agevolata, legittimamente ed in modo omogeneo su tutto il territorio calabrese, l’apertura dei centri fisioterapici per i nuovi iscritti. Uniformando procedure e percorsi più snelli.

Il dialogo avviato rappresenta un segnale concreto di apertura e collaborazione tra istituzioni e professionisti della salute. Un passo significativo verso una sanità più moderna, integrata e attenta alle esigenze del territorio calabrese, in cui la fisioterapia possa esprimere appieno il proprio potenziale a beneficio dei cittadini.