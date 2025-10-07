Agguato a Reggio Calabria, ferito un carrozziere di 60 anni

Un agguato a Reggio Calabria a colpi d’arma da fuoco si è verificato questa mattina a Reggio Calabria intorno alle 8 del mattino nel quartiere Saracinello. Secondo le prime ricostruzioni, Giuseppe Bullace, di professione carrozziere, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato soccorso e trasportato al Grande ospedale metropolitano, dove è ricoverato.

La Procura di Reggio Calabria ha avviato le indagini, condotte dalla Squadra mobile. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e il contesto in cui è maturato.