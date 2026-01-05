Agenda Urbana – POR Calabria FESR 2014/2020: gare correttamente indette e progetti esecutivi aggiudicati. Promesse mantenute

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Scarcella comunica che le gare d’appalto relative ai tre interventi finanziati nell’ambito dell’Agenda Urbana – POR Calabria FESR 2014/2020 sono state regolarmente indette e correttamente espletate, con la formale aggiudicazione dei tre progetti esecutivi, avvenuta mediante determina di aggiudicazione già adottata e pubblicata in data 23 dicembre 2025.

Un risultato concreto e pienamente verificabile che certifica, ancora una volta, il rispetto degli impegni assunti e la capacità di questa Amministrazione di trasformare finanziamenti rimasti per anni sulla carta in atti amministrativi efficaci, appalti aggiudicati e opere pronte ad essere avviate.

È necessario ristabilire con chiarezza la verità dei fatti.

La precedente Amministrazione aveva a disposizione cinque anni per portare a compimento questi interventi e non è mai riuscita nemmeno ad approvare un PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica).

Nel caso del progetto di maggiore rilevanza, quello dell’Euro Motel, non è stata neppure richiesta l’anticipazione delle somme previste, esponendo il Comune al concreto rischio di perdita del finanziamento.

Questo è il reale termine di paragone della capacità di gestione dei fondi pubblici: in cinque anni si è rischiato di perdere un finanziamento strategico come Agenda Urbana. È quindi legittimo interrogarsi su cosa sarebbe accaduto agli altri finanziamenti annunciati e mai appaltati, come Percorsi Verdi, Parco dei Cardi e Città tra Due Fiumi.

È inoltre opportuno ricordare che alcuni finanziamenti della precedente Amministrazione rischiavano di essere definitivamente persi a causa dei tempi contingentati, come:

i lavori di ristrutturazione dell’edificio “Tre Palmenti” da destinare ad asilo nido,

la Casa rifugio – Centro antiviolenza per donne e bambini in beni confiscati alla mafia.

Interventi che questa Amministrazione ha invece portato a termine, assumendosi la responsabilità di completare procedimenti lasciati incompiuti.

L’Amministrazione Scarcella respinge con decisione le rivendicazioni di chi sostiene che questi finanziamenti siano stati “portati” dalla precedente Amministrazione.

I fatti dimostrano che i finanziamenti erano stati formalmente assegnati, ma:

mai appaltati,

mai avviati,

mai rendicontati.

Tutte queste fasi fondamentali sono state completate esclusivamente dall’attuale Amministrazione, che ha rimesso in carreggiata procedimenti fermi da anni, evitando la perdita di risorse strategiche per la comunità.

È facile chiedere un finanziamento; difficile è saperlo gestire, rispettando le scadenze, completando gli iter amministrativi, appaltando le opere e rendicontando correttamente le spese.

Se i cosiddetti finanziamenti rivendicati fossero stati gestiti con lo stesso approccio riservato ad Agenda Urbana, non sarebbe stato appaltato nulla neanche in due mandati amministrativi.

Questa Amministrazione continuerà a lavorare con serietà, responsabilità e concretezza, lasciando che siano gli atti ufficiali, le determine pubblicate, le gare aggiudicate e le opere avviate a parlare, nell’esclusivo interesse della comunità.

Sindaco Simona Scarcella

Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Romeo