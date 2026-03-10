Affidato il Servizio Medico-Sanitario all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Paolo Piacenza, ha affidato il servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno dell’ambito portuale di Gioia Tauro e il relativo servizio di trasporto in autoambulanza a favore di tutti gli utenti portuali.

Si tratta di un servizio di particolare importanza che risponde all’esigenza di tutela della salute in ambito lavorativo e alla sicurezza in porto dei suoi lavoratori.

L’obiettivo è quello di assicurare l’attività medico sanitaria di primo intervento, considerata rilevante all’interno di uno scalo portuale che ospita quotidianamente migliaia di utenti, al fine altresì di assicurare un’assistenza essenziale agli oltre 1500 dipendenti diretti dello scalo portuale.

Della durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24, il servizio è stato affidato alla RTI composto da Bourelly Health Service S.r.l. e Consorzio Sicilia.

Considerata l’importanza del servizio, al fine di garantirne la migliore organizzazione anche rispetto all’operatività del porto che si sviluppa, senza soluzione di continuità, nell’arco delle ventiquattro ore, sarà avviato nei prossimi giorni un tavolo concertativo con i Terminalisti, i soggetti autorizzati ad operare nel porto di Gioia Tauro e le sigle sindacali per individuare e condividere le migliori sinergie operative.