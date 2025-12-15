Affidamenti sotto soglia, Milia (FI): “La priorità della maggioranza é fare i propri interessi, sulle circoscrizioni solo rinvii” 

Così conobbi Cosimino Altomonte Sbarcai a Savona il 2 giugno del 1973 dalla M/n “Da Verrazzano” dopo un imbarco durato dieci mesi. Avevo maturato la decisione che fosse l’ora dell’impegno politico diretto e decisi di iscrivermi al P.C.I. Non avevo nessun rapporto con i comunisti gioiesi che ancora non conoscevo, sia per il mio lavoro […]