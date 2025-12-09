Aeroporto “Tito Minniti”, “emergenza sicurezza e gravi problematiche logistiche”, la denuncia del Sindacato di Polizia

In uno scenario nazionale ed internazionale di forti tensioni, il (SAP) Sindacato

Autonomo di Polizia di Reggio Calabria guidato dal Segretario Provinciale

Toscano Pasquale continuerà a svolgere, oggi più che mai, un ruolo essenziale

nel tutelare gli operatori di polizia richiedendo condizioni di lavoro adeguate e

sostenendo ogni iniziativa volta a migliorare la loro sicurezza e la loro formazione.

In questa ottica, pur consapevoli della grave carenza di organico che interessa

ormai tutte le articolazioni della nostra Amministrazione, non possiamo trascurare

di affrontare la problematica che affligge la Polizia di Frontiera Aerea

dell’aeroporto “TITO MINNITI” di Reggio Calabria. Ci riferiamo al personale

della Polizia di Stato che quotidianamente, presso quello scalo, presta servizio a

garanzia della sicurezza, delle strutture, dei numerosi utenti che giornalmente vi

transitano e di chi vi lavora per il buon funzionamento dell’aerostazione.

Il servizio in argomento viene assicurato, senza soluzione di continuità nell’arco

della giornata, da operatori, in numero peraltro insufficiente, che dispongono di un

solo locale nemmeno adeguato ad ospitarli contemporaneamente. Da quella sala di

regia, a fronte di una cubatura e disponibilità di posti per operatore largamente

deficitaria, si assicurano i servizi di vigilanza sull’intero impianto aeroportuale, si

svolgono tutte le attività complementari e di supporto, quali la ricezione di denunce

da parte degli utenti, la redazione di atti ed altre attività relative alla particolarità del

servizio espletato.

A complicare l’operatività si sono aggiunti i lavori di ristrutturazione in corso che

interessano diverse aree dello scalo e che non hanno risparmiato neppure il citato

Ufficio di Polizia. Infatti un sopralluogo effettuato, ai sensi dell’art.50 D.Lgs.

81/08, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del SAP ha evidenziato

che, il locale oltre ad essere sottodimensionato si trovava nel mezzo di un’area

di cantiere; per accedere al suddetto ufficio, gli operatori di polizia, i

lavoratori aeroportuali e gli utenti, hanno dovuto attraversare quell’area con

evidenti e possibili rischi di incorrere in incidenti insiti in ogni cantiere allestito

per tale tipologia d’intervento, senza che vi fosse alcuna segnalazione che indicasse

l’avvio dei lavori.

Al riguardo si segnala che i lavori di ristrutturazione dovrebbero protrarsi per alcuni

mesi ancora, e da quanto si è appurato, non sarebbero previste ulteriori

Segreteria Provinciale di Reggio Calabria

Via Fra Gesualdo Melacrino nr. 9 – 89100 Reggio Calabria

sap-reggiocalabria@pec.it reggiocalabria@sap-nazionale.org

2

assegnazioni di spazi disponibili da destinare alla Polizia di Frontiera Aerea di

Reggio Calabria.

Altro non trascurabile aspetto è quello inerente l’impresentabilità del locale

destinato, come a più riprese evidenziato dal SAP, ad ospitare l’utenza che vi si

reca per denunce o altre ragioni; in quelle circostanze si offre un’immagine

tutt’altro che edificante per il prestigio della Amministrazione della Pubblica

Sicurezza.

L’immediata soluzione è rappresentata da un ulteriore Ufficio nella disponibilità

della Polizia di Stato collocato, è bene precisarlo, fuori dall’area di cantiere che

ospiterà i nuovi uffici SACAL che quanto ad ampiezza risulta assolutamente

sovradimensionato e sproporzionato rispetto all’attuale destinazione considerato

che in esso vi presta servizio un numero certamente inferiore di operatori che

espletano attività esclusivamente burocratica che non comporta contatti con il

pubblico.

Tale spazio sarebbe per contro assolutamente adeguato a soddisfare le esigenze di

sicurezza in primo luogo degli operatori impegnati oltre che nei servizi di vigilanza

e nelle altre attività complementari che sovente comportano la presenza

contemporanea degli stessi all’interno dell’ufficio e certamente più indicato anche

per accogliere l’utenza. Sarebbe sufficiente prevedere una sorta di inversione

delle destinazioni dei due locali.

La soluzione prospettata dal SAP, l’unica percorribile con tempistiche rapide ed

interventi molto contenuti, che consentirebbe al personale di poter trascorrere il

proprio turno di servizio in ambienti salubri e dignitosi, ad oggi è stata

inspiegabilmente ostacolata contro ogni regola di buonsenso oltre che di buona

amministrazione.

Il S.A.P. richiederà maggiore attenzione e terrà alta la vigilanza affinché vengano

assunti urgenti ed adeguati provvedimenti mirati alla salvaguardia della sicurezza

nei luoghi di lavoro per il presidio di Polizia aereoportuale innanzitutto perché

riteniamo che la dignità degli operatori di Polizia passa anche attraverso luoghi di

servizio decorosi ma anche perché lo stesso rappresenta il biglietto da visita dei

passeggeri che transitano dallo scalo reggino.