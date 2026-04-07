Aeroporto Reggio Calabria ogni aeromobile non puo’ fare il pieno completo…per adesso?

La situazione riguarda una temporanea carenza di carburante per aerei in diversi aeroporti italiani, causata da problemi logistici nella distribuzione. Dopo i primi disagi segnalati negli scali di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, le limitazioni si sono estese anche ad altri aeroporti.

In particolare:

A Reggio Calabria è stata introdotta una quota massima di rifornimento per ogni aeromobile, quindi gli aerei non possono fare il pieno completo.

è stata introdotta una per ogni aeromobile, quindi gli aerei non possono fare il pieno completo. A Pescara la situazione è ancora più critica, perché è disponibile una sola autocisterna da 20.000 litri , limitando fortemente le operazioni.

la situazione è ancora più critica, perché è disponibile , limitando fortemente le operazioni. Lo scalo più colpito resta però Brindisi, dove si è arrivati a una quasi totale assenza di carburante, con forti ripercussioni su voli e operatività.

Le limitazioni sono state comunicate da Air BP Italia tramite un avviso ufficiale (NOTAM), valido inizialmente dal 4 aprile fino al 9 aprile, anche se la situazione può evolvere in base alla risoluzione dei problemi di approvvigionamento.

Conseguenze principali

Possibili ritardi e cancellazioni di voli

di voli Necessità per alcuni aerei di fare rifornimento in altri aeroporti

Pianificazione più complessa per le compagnie aeree

Causa

Il problema non è una mancanza globale di carburante, ma piuttosto difficoltà nella logistica e nella distribuzione locale, che hanno ridotto la disponibilità negli scali coinvolti.