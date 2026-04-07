Aeroporto Reggio Calabria ogni aeromobile non puo’ fare il pieno completo…per adesso?
Apr 07, 2026 - redazione
La situazione riguarda una temporanea carenza di carburante per aerei in diversi aeroporti italiani, causata da problemi logistici nella distribuzione. Dopo i primi disagi segnalati negli scali di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, le limitazioni si sono estese anche ad altri aeroporti.
In particolare:
- A Reggio Calabria è stata introdotta una quota massima di rifornimento per ogni aeromobile, quindi gli aerei non possono fare il pieno completo.
- A Pescara la situazione è ancora più critica, perché è disponibile una sola autocisterna da 20.000 litri, limitando fortemente le operazioni.
- Lo scalo più colpito resta però Brindisi, dove si è arrivati a una quasi totale assenza di carburante, con forti ripercussioni su voli e operatività.
Le limitazioni sono state comunicate da Air BP Italia tramite un avviso ufficiale (NOTAM), valido inizialmente dal 4 aprile fino al 9 aprile, anche se la situazione può evolvere in base alla risoluzione dei problemi di approvvigionamento.
Conseguenze principali
- Possibili ritardi e cancellazioni di voli
- Necessità per alcuni aerei di fare rifornimento in altri aeroporti
- Pianificazione più complessa per le compagnie aeree
Causa
Il problema non è una mancanza globale di carburante, ma piuttosto difficoltà nella logistica e nella distribuzione locale, che hanno ridotto la disponibilità negli scali coinvolti.