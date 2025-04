Aeroporto di Lamezia Terme, il Pd Calabria: “Mancanza di controlli e carenze nel servizio sanitario interno, Sacal e Occhiuto rispondano”

«Nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, il gestore Sacal e l’Enac assicurino i controlli sul corretto funzionamento dei servizi, che mancherebbero da tempo, così come manca il referente dei lavoratori in materia di sicurezza, secondo il quadro ricostruito dalla stampa. Sarebbero criticità a lungo ignorate e ingiustificabili». È quanto, in una nota ufficiale, osservano i dem calabresi. «A quanto pare, poi, il servizio sanitario interno – continua la nota del Pd Calabria – presenta carenze inammissibili. Di recente, sempre per come riportato dalla stampa, un anziano ha manifestato difficoltà respiratorie su un volo per la Calabria e all’arrivo sarebbe stato preso in carico da un’ambulanza privata che non disponeva delle strumentazioni necessarie. L’episodio non può essere sottovalutato, perché potrebbe essere il segnale di disfunzioni organizzative da correggere immediatamente». «L’amministratore unico della Sacal e il presidente della Regione Calabria – sottolineano i dem – devono dare spiegazioni ai cittadini rispetto a queste puntuali segnalazioni dell’informazione. I dati sbandierati del centrodestra sono soltanto propaganda, allora, se nell’aeroporto lametino – conclude la nota del Pd calabrese – mancano i controlli, i presìdi sanitari indispensabili e la giusta assistenza dovuta agli utenti».