Aeronautica Militare, trasporto sanitario d’urgenza per una 13enne da Reggio Calabria a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un’adolescente di 13 anni sulla tratta Reggio Calabria-Roma, effettuato con un velivolo G-650 dell’Aeronautica Militare. La paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria all’Ospedale Bambino Gesù di Roma e ha viaggiato all’interno del velivolo, costantemente monitorata e assistita da un’équipe medica, ed in compagnia della madre. Attività di questo genere, a favore dei cittadini, costituiscono uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare, dipendente dal Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Effettuate tutte le procedure necessarie al decollo immediato, il velivolo si è alzato in volo dall’aeroporto di Roma Ciampino ieri sera, atterrando a Reggio Calabria. Qui la paziente è stata imbarcata sul G650 per il trasporto d’urgenza nuovamente verso l’aeroporto di Roma Ciampino, dove un’ambulanza l’attendeva per favorire il successivo ricovero nell’ospedale romano. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46 Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).