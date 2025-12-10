AD ARTICOLO 21 DI LINO POLIMENI: FUOCO INCROCIATO TRA GIORNALISTI

Oggi, durante la trasmissione di Articolo 21, in studio con Lino Polimeni c’era Pasquale Motta della testata “La Novità Online”, mentre collegato in esterna c’era Luigi Longo di Approdo News. La discussione si è infiammata attorno alle presunte interferenze tra Edoardo Lamberti Castronuovo e Luigi Palamara. Lamberti Castronuovo, imprenditore ed editore, ha parlato di stalking e di ammonimenti da parte del questore di Reggio Calabria nei confronti di Palamara. Dal canto suo, Luigi Palamara ha negato ogni accusa, affermando di svolgere il proprio lavoro regolarmente e di non essere sospeso dall’Ordine dei giornalisti. La verità, quindi, resta ancora da chiarire davanti ai magistrati.

