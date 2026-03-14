Abbracci di felicità”: Dynamo Camp fa tappa a Gioia Tauro

Fa tappa oggi e domani a Gioia Tauro la campagna solidale “Abbracci di felicità”, legata alla raccolta fondi “Biscotti di Felicità” promossa da Dynamo Camp. L’iniziativa si svolge in Piazza Duomo, unica piazza calabrese inserita nella campagna nazionale.

Dynamo Camp è un’organizzazione no profit con sede a Limestre, nel comune di San Marcello Piteglio (provincia di Pistoia), che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con malattie gravi o disabilità, coinvolgendo anche le loro famiglie.

Referente dell’iniziativa a Gioia Tauro è Barbara Sidoti, presidente dell’associazione Karol e i numeri primi, nata in memoria del figlio Karol Agostino, scomparso a soli 13 anni il 28 dicembre 2022.

«Con Karol e la nostra famiglia avevamo partecipato al Camp. È un’esperienza straordinaria per le famiglie con figli con disabilità», racconta Sidoti. «Oggi sono volontaria Dynamo Camp e ho prestato servizio al Camp nell’agosto 2024. Ho voluto inserire Piazza Duomo nella campagna nazionale: oggi è l’unica piazza in Calabria a partecipare alla raccolta fondi».

Durante le due giornate i volontari distribuiranno i “Biscotti di Felicità”, simbolo della campagna solidale a sostegno delle attività del camp.