A Vilnius la fiera internazionale Enginuum 2026, prospettive di collaborazione tra le imprese siciliane e lituane

PALERMO (ITALPRESS) – Si rafforzano le prospettive di collaborazione economica tra la Sicilia e la Lituania anche nei settori dell’innovazione industriale e delle tecnologie avanzate. Il 3 e 4 giugno 2026, a Vilnius, presso il centro espositivo e congressuale Litexpo, si terrà Enginuum 2026, fiera internazionale dedicata all’industria, all’ingegneria e alle tecnologie avanzate.

La manifestazione riunirà aziende, innovatori e professionisti provenienti da diversi Paesi europei, rappresentando una piattaforma di confronto e collaborazione internazionale finalizzata alla presentazione di soluzioni tecnologiche innovative, all’analisi delle nuove tendenze industriali e alla promozione di partnership tra imprese.

Tra i principali ambiti tematici della fiera figurano advanced manufacturing, ingegneria industriale, energia, intelligenza artificiale applicata all’industria, IT, automazione e robotica, oltre ai processi di trasformazione digitale del settore manifatturiero. Nel corso dell’evento sono inoltre previsti incontri B2B tra aziende lituane e operatori economici internazionali, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di sviluppo commerciale e di cooperazione tecnologica.

Si tratta di un’importante occasione anche per il sistema produttivo siciliano – afferma Alessandro Palmigiano, console onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia – poiché consente alle imprese interessate ai processi di innovazione e internazionalizzazione di entrare in contatto con un ecosistema industriale europeo dinamico e in forte crescita”.

– Foto ufficio stampa console onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia –

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