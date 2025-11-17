A Tino Scopelliti la 34esima edizione del Premio Sila 90

CATANZARO (ITALPRESS) – Trentaquattresima edizione del Premio Sila 90, il prestigioso riconoscimento che viene conferito ogni anno a personaggi, personalità e aziende calabresi che si sono distinte nelle rispettive attività e in vari settori. Tra i premiati che hanno ricevuto la prestigiosa targa, realizzata dal maestro Michele Affidato, c’è stato anche il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, che è stato premiato per la sua lunga attività nel mondo sportivo.

Nel ringraziare il comitato organizzatore, il presidente Scopelliti ha sottolineato “l’importanza dello sport, specialmente in età giovanile, poichè rappresenta lo strumento più efficace per la trasmissione di valori significativi come il rispetto delle regole, degli avversari e di altre figure come arbitri, allenatori e dirigenti. Queste virtù sono le basi per la legalità ed il saper vivere in società, requisiti fondamentali e non più trascurabili al giorno d’oggi”. Il presidente ha parlato anche dell’importanza di avere strutture sportive a norma “per poter garantire il diritto allo sport alle nuove generazioni di sportivi calabresi”.

-Foto ufficio stampa Coni Calabria-

(ITALPRESS).