A.S.D. Sporting Polistena, conferma del centrocampista Michele Raso

La A.S.D. Sporting Polistena è lieta di comunicare la conferma, per la stagione agonistica 2025-2026, del centrocampista Michele Raso, classe 2006.

Protagonista nella scorsa stagione di un ottimo campionato con i colori rossoverdi, ha saputo distinguersi per qualità tecniche, duttilità e spirito di sacrificio. Cresciuto nella “Pasquale Foggia Academy” sotto la guida di mister Babuscia, ha maturato importanti esperienze anche con la Primavera 3 del Potenza, la Gioiese e la Saint Michel.

“Siamo molto soddisfatti di poter confermare Michele anche per la prossima stagione. La sua serietà, la capacità di adattarsi a più ruoli e l’atteggiamento sempre positivo in campo e fuori lo rendono un profilo ideale per il nostro progetto tecnico. Continuerà ad essere una risorsa preziosa per mister Gambi e per tutta la squadra.”

La conferma di Michele rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un gruppo giovane, motivato e ambizioso, in linea con gli obiettivi della società per la nuova stagione.