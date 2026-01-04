A RISCHIO IL POLMONE DELL OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI

Oggi, cari cittadini, chi non ci sarà,ha scelto di non esserci. È inutile scrivere messaggi di solidarietà o giustificazioni: né al Comitato né a nessuno interessano parole vuote. Dalla comodità del divano, dalle poltrone o dalle assemblee chiuse non nasce nulla. La solidarietà non si PROCLAMA, SI PRATICA. Servono coraggio e la voglia reale di fare. E oggi è il momento di dimostrarlo.

Abbiamo bisogno tutti di un Ospedale,bene,oggi l UNICO OSPEDALE DELLA PIANA RISCHIA LA CHIUSURA per mancanza di personale: un epilogo annunciato, frutto di anni di assenza di programmazione. Ora basta voltarsi dall’altra parte,chi tace o resta fermo non avrà più credibilità.

Mettete il cuore, difendete la vostra vita e ricordate che l’unico interesse che conta è la tutela della salute di tutti, con quella faremo i conti tutti