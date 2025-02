A rischio i 64 milioni di euro dei fondi PNRR della azienda sanitaria reggina?

I lavori devono essere realizzati entro il 2026, pochi i progetti partiti

Una preoccupazione che serpeggia nel mondo della politica e della sanità nella provincia di Reggio Calabria, la gestione dei 64 milioni di euro da realizzare con i fondi PNRR. Nessun progetto ha visto la luce, i tempi di realizzo sono stabiliti dalla Unione Europea nel 2026. Secondo i ben informati ad oggi sono pochi i progetti partiti. C’è il rischio concreto che le opere di media realizzazione rischiano di non essere realizzate. Per le grandi opere, meglio non pensarci. D’altronde l’Asp di Reggio Calabria non ha la liquidità necessaria per far fronte con la cassa propria. Abbiamo visto nei comuni dove sono partiti i progetti approvati con i fondi PNRR in che stato giacciono la maggior parte delle municipalità, inondati da decreti ingiuntivi dalle aziende che si sono aggiudicati i lavori. Capitolo a parte meritano le tante attese, “case della comunità”, sono maggiormente a rischio realizzazione, anche per la scarsità di personale, dramma continuo negli ospedali attuali, senza medici e paramedici, con le problematiche che tutti conosciamo. Meglio parlare chiaro ai cittadini della provincia di Reggio Calabria, senza fare false illusioni. Il 2026 è dietro l’angolo e ad oggi tutto é fermo per i 64 milioni di euro per i fondi PNRR. La speranza è l’ultima a morire!