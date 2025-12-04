A Reggio Calabria la sfida per il “miglior pizzaiolo”. VIDEO

di Graziano Tomarchio

La competizione è aperta a pizzaioli professionisti (età minima: 16 anni) provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per il titolo di “miglior pizzaiolo” secondo categorie classiche e creative.

Il “Trofeo Nazionale di Pizza” di Reggio Calabria non è solo una gara tra pizzaioli: è una festa della pizza, dell’artigianalità, della creatività. Un momento in cui la tradizione incontra l’innovazione, dove ogni pizza racconta una storia — di impasti, ingredienti, gesti manuali, passione.

Al termine della competizione, il titolo di “miglior pizzaiolo” è andato a Ennio Cupido, giovane pizzaiolo originario del Lazio (provincia di Frosinone), allievo della pizzeria “Zeb” di Tecchiena. Con la sua pizza — selezionata dalla giuria tra le più convincenti per gusto, estetica e tecnica — Cupido ha saputo conquistare il podio, portando i sapori ciociari nel cuore della Calabria.