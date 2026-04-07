A Palmi si apre ufficialmente la corsa elettorale di Giovanni Calabria, che ha inaugurato la sua sede con un messaggio chiaro: campagna sobria e toni distesi. VIDEO

A Palmi si apre ufficialmente la corsa elettorale di Giovanni Calabria, che ha inaugurato la sua sede con un messaggio chiaro: campagna sobria e toni distesi.

“Sarà una campagna elettorale tranquilla — ha dichiarato — il mio avversario è una persona perbene, così come lo sono io”, ha affermato, marcando la volontà di evitare scontri diretti.

Intervistato da Graziano Tomarchio, Calabria ha posto l’accento sul turismo, indicato come uno dei punti chiave del programma: “Ci stiamo lavorando, vogliamo far crescere Palmi anche in questo settore”.

Nessun attacco all’amministrazione uscente: il candidato sceglie una linea prudente, puntando tutto su proposte e visione futura.