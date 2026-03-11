A Mileto incontro pubblico del Circolo PD sul referendum costituzionale: illustrate le ragioni del “No”

Si è svolto ieri a Mileto un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale, promosso dal Circolo del Partito Democratico locale guidato dal segretario Nicola Fogliaro. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle ragioni del “No”.

A moderare il dibattito è stato Salvatore Pedullà, che ha guidato gli interventi e il confronto tra i relatori e il pubblico presente. La relazione tecnica è stata affidata all’avvocato Giuseppe Altieri, che ha illustrato gli aspetti giuridici e costituzionali della proposta di riforma, soffermandosi sulle principali criticità evidenziate dai sostenitori del “No”.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Ernesto Alecci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Calabria, che ha sottolineato l’importanza di promuovere momenti di informazione e partecipazione democratica sui temi istituzionali.

All’iniziativa hanno preso parte amministratori locali, professionisti e cittadini, insieme a esponenti di altri partiti, come Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, favorendo un confronto ampio e partecipativo sui contenuti della riforma e sul significato del referendum.