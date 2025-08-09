Si è svolta a Gioia Tauro la riunione del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, presieduta dal Presidente provinciale Bruno Squillaci, alla presenza dell’Europarlamentare Denis Nesci, dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese e dei Presidenti dei Circoli territoriali del Partito. Un incontro partecipato e costruttivo, che ha segnato l’avvio ufficiale del percorso organizzativo in vista delle elezioni regionali del 2025.

Al centro del costruttivo confronto, l’analisi della situazione e l’impegno a rafforzare la presenza e l’azione politica di Fratelli d’Italia, valorizzando il grande lavoro svolto negli ultimi anni e rilanciando una visione di governo fondata su competenza, chiarezza programmatica e obiettivi concreti. Un percorso che trae forza e ispirazione anche dagli importanti risultati conseguiti dal Governo nazionale e dalla determinazione della nostra leader Giorgia Meloni, capace di unire il Partito attorno a un progetto politico chiaro e coerente, proiettato verso il bene della Nazione e dei territori.

Coesione, compattezza e comunione di intenti. Questa la sintesi dell’incontro e lo spirito che anima l’intera comunità di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria. In questa cornice è stato avviato il percorso di acquisizione delle disponibilità alle candidature, con l’obiettivo di costruire una lista forte, rappresentativa e radicata, in grado di mettere a disposizione del Partito le migliori energie e professionalità. Una squadra coesa, espressione autentica delle comunità locali, che punta a conseguire un risultato elettorale importante per avviare un percorso virtuoso di crescita e sviluppo, nel quale i rappresentanti reggini di Fratelli d’Italia possano essere protagonisti e interpreti concreti delle istanze del territorio.

Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare la prossima sfida elettorale con lo stesso spirito che da sempre contraddistingue la propria azione politica: ascolto delle comunità, confronto programmatico, presenza sui territori. Un impegno serio e responsabile, al servizio di una Calabria che chiede stabilità, competenza e opportunità reali.

Con passione e senso di responsabilità, Fratelli d’Italia è pronta ancora una volta a dare il proprio contributo e a proseguire il cammino intrapreso per una Calabria più forte, competitiva e proiettata verso un futuro di crescita e sviluppo, portando avanti con determinazione le linee guida tracciate dal Presidente Giorgia Meloni.