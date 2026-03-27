A Gioia Tauro i toni si fanno sempre più duri, il Consigliere comunale La Rosa querela tutti (Sindaco, Giunta e maggioranza) per diffamazione
Mar 27, 2026 - redazione
Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota del Consigliere Comunale di Gioia Tauro Salvatore La Rosa
“In relazione alle reiterate iniziative a mezzo stampa e social anche istituzionali della
Sindaca Scarcella finalizzate senza motivo e diritto a ledere la mia immagine e
reputazione personale e politica di Consigliere Comunale di Gioia Tauro, notizio di aver
provveduto alla mia tutela nella competente sede penale per diffamazione continuata
aggravata nonché in sede civile per il risarcimento dei danni materiali e morali
provocati.
La mia tutela giudiziaria è altresì estesa a tutti i componenti la Giunta Comunale ed ai
Consiglieri Comunali di maggioranza che non abbiano espresso dissenso sulle
improvvide iniziative a firma generica “Amministrazione Comunale e/o Consiglieri”.
sarà valutata altresì eventuale ulteriore responsabilità di organi burocratici dell’ente.”