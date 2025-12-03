A Cittanova la Mostra dei Presepi dal 5 dicembre al 6 gennaio

Un percorso artistico capace di intrecciare fede, tradizione e identità. La Mostra dei Presepi di Cittanova, organizzata e promossa dal Comune di Cittanova in collaborazione con le Associazioni Cittadino Radici, Il Presepe e San Girolamo Patrono di Cittanova, con il patrocinio dell’Associazione Siti Storici dei Grimaldi, porterà nella suggestiva Chiesa di San Rocco tutta la magia del Natale: nel segno dell’arte che diventa patrimonio condiviso.

Dal 5 dicembre al 6 gennaio prossimi la Mostra accoglierà decine di presepi: espressioni di stili differenti, sensibilità e tradizioni culturali italiane ed europee. All’esposizione sarà accostato uno specifico concorso (partecipazione gratuita; previsti premi in denaro).

L’apertura del percorso espositivo è fissata per venerdì 5 dicembre alle ore 16,00. Nell’occasione il Parroco don Letterio Festa illustrerà la storia del presepe e le peculiarità della sua realizzazione nella Piana di Gioia Tauro. La premiazione delle opere vincitrici del concorso è prevista per il 6 gennaio alle ore 16,00.