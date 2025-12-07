A Cinquefrondi il nuovo sviluppo della comunità di scienza partecipata in Calabria

One health, il nuovo approccio che integra ambiente e salute e si realizza nei territori mediante reti che mettono in comunicazione esperti, istituzioni e cittadini, vede un nuovo sviluppo oggi, 7 dicembre, alle pendici dell’Aspromonte. A Cinquefrondi, comune della Città metropolitana di Reggio Calabria, si è concluso l’incontro di studio “Aspromonte Scienza – Ambiente e salute: il territorio per la prevenzione, il territorio come risorsa” organizzato dal Comune di Cinquefrondi con il Sindaco Michele Conia e la sua Giunta, in collaborazione col Centro Studi KOS – Scienza Arte Società (Domenica Taruscio, Alberto Mantovani, Giovanni Taruscio): l’evento ha coinvolto enti scientifici prestigiosi come l’Istituto Superiore di Sanità (Raffaella Bucciardini, Luca Lucentini), l’Università della Calabria (Alssandro Mazzei, Giancarlo Statti), il CNR di Rende (Sonia Vivona), le reti ISDE-Medici per l’Ambiente (Ornella Manferoce) e EcoFoodFertility (Luigi Montano), nonché esperti in campo musicale (Maurizio Managò), archeologico (Lino Licari) e due calabresi che sono autorità nei rispettivi campi, vale a dire l’antropologo culturale Vito Teti e l’artista Cesare Berlingieri.

L’incontro ha visto un dialogo fecondo fra scienza, arte e i saperi e le esigenze espressi dalla comunità aspromontana. Come prevenire i danni dell’inquinamento e come rendere resiliente l’ambiente in cui viviamo? Come riscoprire e rendere accessibili le potenzialità del territorio, la sua biodiversità, il grande patrimonio naturalistico e storico, creando benessere, cultura e lavoro? Il progetto Aspromonte Scienza si svolge su tre direttive: “mappare” e valorizzare le risorse ed attività locali, contribuire alle reti scientifiche nazionali ed internazionali su prevenzione, salute e ambiente -come ISDE, EcoFoodFertility e CODISS, Coordinamento Nazionale delle Disuguaglianze Sociali di Salute dei Territori- e soprattutto, la partecipazione dei cittadini, sia indicando esigenze, sia contribuendo attivamente alle progettualità. L’avvio di Aspromonte Scienza, in parallelo con altre iniziative in aree interne della Calabria come SilaScienza, rafforza lo sviluppo concreto di moderni approcci scientifici -quali la scienza partecipata e la One Health- da parte della comunità calabrese per il bene comune e la valorizzazione dei nostri territori.