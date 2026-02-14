A Busto Garolfo, un interessante dibattito della Rete Nazionale “Insieme per crescere “. Presente il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella

Nell’ambito della Rete Nazionale denominata “Insieme per crescere”, venerdì 13 febbraio si è tenuto a Busto Garolfo un incontro/dibattito di grande spessore culturale, concepito come momento di confronto, riflessione e crescita condivisa tra Istituzioni scolastiche gemellate e amministrazioni comunali, dando in questo modo vita a un dibattito significativo sui valori dell’educazione, della collaborazione e della responsabilità civica. All’evento hanno partecipato tre Dirigenti scolastici di spicco: il Prof. Domenico Pirrotta, dell’Istituto “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro, il Dott. Antonio De Lorenzo, dell’Istituto Comprensivo Villa Cortese (MI)e la Dott.ssa Maria Assunta Lattuca, dell’Istituto Comprensivo “Tarra” di Busto Garolfoe reggente dell’Istituto “Ada Negri” di Magnago (MI). Particolarmente significativa è stata la presenza dei rappresentanti delle Istituzioni Municipali: il Sindaco di Busto Garolfo, Dott. Giovanni Rigiroli, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott. Stefano Carnevali; il Sindaco di Vanzaghello, Dott. Arconte Gatti, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Doris Giugliano. Eloquenti le parole del Preside Pirrotta, il quale ha tra l’altro affermato: “E’ per me un grande piacere essere qui,oggi, in un contesto così ricco di confronto e collaborazione tra scuole e istituzioni. Desidero innanzitutto esprimere il mio orgoglio per i nostri studenti, che con entusiasmo e impegno hanno saputo incarnare i valori dell’educazione, del dialogo, della responsabilità civica e della collaborazione. Questo progetto di gemellaggio rappresenta un modello concreto di dialogo e crescita condivisa, capace di unire comunità geograficamente distanti e di offrire esperienze formative significative. Voglio allo stesso tempo ringraziare tutti i colleghi Dirigenti Scolastici e i sindaci, che hanno preso parte all’iniziativa, in modo particolare il primo cittadino della città di Gioia Tauro, il cui intervento dimostra quanto sia importante lavorare insieme per il bene dei nostri studenti e di conseguenza del nostro contesto territoriale”. Di grande impatto è stato l’atteso intervento dello stesso Sindaco di Gioia Tauro – Avvocatessa Simona Scarcella – collegata in modalità online. Con parole appassionate e profonde, il primo cittadino ha voluto sottolineare il singolare valore pedagogico e culturale del progetto di gemellaggio, elogiando da una parte l’impegno e la dedizione degli studenti dell’Istituto “Pentimalli Paolo VI Campanella”, dall’altra definendo il progetto un esempio concreto di come la scuola possa costruire legami, favorire la crescita culturale e promuovere la dialogica e partecipata collaborazione tra ambiti geografici e territoriali diversi. Lo stesso Sindaco ha espresso vive congratulazioni e un caloroso incoraggiamento agli studenti, evidenziando come l’iniziativa rappresenti un modello di eccellenza educativa da seguire. L’Avvocatessa Scarcella ha inoltre confermato con determinazione la sua piena disponibilità a sostenere il percorso del progetto quando esso si sposterà a Gioia Tauro, città che a maggio ospiterà la prevista continuazione del gemellaggio. Ha appunto per questo formalmente promesso una presenza attiva e istituzionale, sottolineando come l’iniziativa non sia da intendere solo come un’opportunità educativa, ma anche come un’esperienza di prestigio e di riconoscimento per tutta la comunità cittadina, all’insegna dell’incessante sforzo di consolidamento del rapporto tra l’Amministrazione Comunale e la scuola, ormai da tempo intrapreso e proficuamente condiviso.