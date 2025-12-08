A Bruxelles il Natale calabrese con l’evento “Christojenna”

Una platea numerosa e grande entusiasmo hanno accompagnato la presentazione dell’evento “Christojenna: l’anima del Natale calabrese”, che si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 18.30 presso la Sala Yehudi Menuhin della sede del Parlamento Europeo di Bruxelles.

L’evento, fortemente voluto dall’europarlamentare Giusi Princi e presentato oggi nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, vedrà la Calabria protagonista in Parlamento con la sua storia musicale, enogastronomica e dolciaria ma soprattutto con la sua cultura.

“Per la prima volta il Sud e la Calabria – afferma Giusi Princi – diventano protagonisti in Parlamento con una narrazione nuova, autentica e orgogliosa delle proprie tradizioni. Finalmente la nostra regione si riappropria di una storia che per troppo e per lungo tempo è stata messa in ombra da pregiudizi e semplificazioni. Oggi, invece, la Calabria si presenta come una terra che crea, che innova, che custodisce tradizioni millenarie ed è capace di trasformarle in opportunità concrete per il presente e per il futuro”.

Il concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese” vedrà esibirsi il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo. Grazie al supporto di ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria) e CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani), inoltre, a conclusione dell’evento sarà allestita in Parlamento un’area che permetterà di degustare le eccellenze enogastronomiche e dolciarie calabresi. La degustazione prenderà vita tra aromi e sapori autentici, con la preparazione sul posto di specialità tipiche. L’ARSAC proporrà una selezione di vini e salumi accuratamente scelti, mentre le tradizionali crespelle calabresi regaleranno un’immersione nei profumi della tradizione. CONPAIT allieterà il gusto in un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze della pasticceria italiana e calabrese: dal gelato al bergamotto al panettone e al torrone.

L’evento è stato presentato nella sede del Consiglio regionale in una sala gremita, con una suggestiva atmosfera pre-natalizia, arricchita dall’entusiasmo degli studenti del Liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria, accompagnati oltre che dai docenti anche dal Dirigente scolastico Francesco Praticò, e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni. A fare da cornice un’anteprima della performance del gruppo “Corde Libere” e il coinvolgente video realizzato da Ylenia Musolino.

Al termine dell’incontro, è stata proposta una degustazione di dolci e gelato artigianale a cura di Conpait.

Oltre all’europarlamentare Giusi Princi, alla conferenza sono intervenuti: il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo; il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale di Forza Italia Calabria, Francesco Cannizzaro; l’Assessore all’Istruzione della Regione Calabria Eulalia Micheli; Angelo Musolino, Presidente di Conpait; il Maestro Alessandro Calcaramo del gruppo “Corde Libere” e in videocollegamento Fulvia Caligiuri, Direttore generale di Arsac, che parteciperanno all’evento a Bruxelles.