8 Novembre Night: grande successo a Melicucco con oltre 1000 presenze

L’8 novembre scorso, il palatenda allestito nel piazzale della Posta di Melicucco si è trasformato in una vera

e propria discoteca a cielo coperto per la 8 Novembre Night.

Ad aprire la serata è stato il nostro conterraneo di Molochio, Double C, che ha infiammato il pubblico con le

sue canzoni rap e con il suo pezzo “CSLM”.

Subito dopo, l’ospite speciale Banfy, nome d’arte di Valentino Casagrande, ha fatto scatenare tutti con il

tormentone da milioni di visualizzazioni: “Bambam”.

A seguire, i DJ Mood, Leonard e Daniel Mack hanno preso in mano la consolle, facendo ballare il pubblico

fino a tarda notte con un mix di energia e buona musica.

Ad organizzare questa straordinaria serata ci ha pensato l’associazione “Ci Siamo”, insieme a un gruppo di

giovanissimi melicucchesi che, con impegno e passione, hanno lavorato per oltre un mese alla realizzazione

di un evento impeccabile.

Con oltre 600 prevendite, l’evento ha raggiunto un pubblico che superava i mille spettatori, una serata

dove anche chi era fuori dal palatenda, bambini, genitori e adulti, faceva da cornice a un evento ricco di

divertimento e di musica.

L’evento ha coinvolto giovani di Melicucco e dei paesi limitrofi che hanno partecipato con entusiasmo,

dimostrando che Melicucco è una piazza che può fare spettacolo e può essere un punto di ritrovo per i

giovani dell’intera Piana.

La 8 Novembre Night è stata un successo straordinario, fra tanta musica, energia e un’unica grande voglia

di stare insieme.

L’evento è stato supportato economicamente dall’aiuto degli sponsor e delle prevendite.