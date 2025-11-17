8 Novembre Night: grande successo a Melicucco con oltre 1000 presenze

L’8 novembre scorso, il palatenda allestito nel piazzale della Posta di Melicucco si è trasformato in una vera
e propria discoteca a cielo coperto per la 8 Novembre Night.
Ad aprire la serata è stato il nostro conterraneo di Molochio, Double C, che ha infiammato il pubblico con le
sue canzoni rap e con il suo pezzo “CSLM”.
Subito dopo, l’ospite speciale Banfy, nome d’arte di Valentino Casagrande, ha fatto scatenare tutti con il
tormentone da milioni di visualizzazioni: “Bambam”.
A seguire, i DJ Mood, Leonard e Daniel Mack hanno preso in mano la consolle, facendo ballare il pubblico
fino a tarda notte con un mix di energia e buona musica.
Ad organizzare questa straordinaria serata ci ha pensato l’associazione “Ci Siamo”, insieme a un gruppo di
giovanissimi melicucchesi che, con impegno e passione, hanno lavorato per oltre un mese alla realizzazione
di un evento impeccabile.
Con oltre 600 prevendite, l’evento ha raggiunto un pubblico che superava i mille spettatori, una serata
dove anche chi era fuori dal palatenda, bambini, genitori e adulti, faceva da cornice a un evento ricco di
divertimento e di musica.
L’evento ha coinvolto giovani di Melicucco e dei paesi limitrofi che hanno partecipato con entusiasmo,
dimostrando che Melicucco è una piazza che può fare spettacolo e può essere un punto di ritrovo per i
giovani dell’intera Piana.
La 8 Novembre Night è stata un successo straordinario, fra tanta musica, energia e un’unica grande voglia
di stare insieme.
L’evento è stato supportato economicamente dall’aiuto degli sponsor e delle prevendite.