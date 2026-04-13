Il Lions Club Polistena Brutium e il suo presidente dr Cesare Laruffa, presentano il service “ Scienza e Cosmologia”

Lo stesso si terrà presso il Polo Liceale M. Guerrisi – V. Gerace di Cittanova il venerdì 17 aprile alle ore11,15 presso l’Aula Magna Falcone – Borsellino e interesserà le terze classi del Licei Artistico , Classico e Scientifico .

La dirigente scolastica dell’ Istituto , prof.ssa Clelia Bruzzi, ha condiviso prontamente l’iniziativa , ritenendola utile alla formazione degli studenti , e si è attivata per la buona riuscita della stessa .

I relatori saranno il dottor Giuseppe Ribuffo e la dottoressa Lucia Ioculano

Il Lions club Polistena Brutium ha già svolto , nel corso dell’anno 2025 -2026 tutta una serie di service di forte impatto sulle comunità, interessandosi dei bisogni emergenti dalla quotidianità.

Questo service vuole avvicinare i giovani alla conoscenza degli sviluppi recenti della fisica a partire dagli inizi del XX secolo.

La teoria della relatività di Einstein ha creato una rivoluzione nel campo delle scienze fisiche, dando seguito alle scoperte della Scuola russa di San Pietroburgo diretta da Dimitriev e successivamente da Gamow, i quali hanno pubblicato i primi lavori sull’espansione e morte termica dell’Universo, nonché sulla radiazione cosmica di fondo.

A loro sono seguiti gli studi di

Lemaitre , Penzias ,Wilson e Hubble , eminenti fisici e premi Nobel , i quali hanno confermato tale teoria con prove robuste oggi accettate dalla quasi totalità degli studiosi

L’argomento trattato, affascinante sotto diversi aspetti , oltrechè fornire dettagli sugli studi e le scoperte scientifiche , metterà gli studenti nella condizione di riflettere se l’Universo è sempre esistito e tale rimarrà per sempre o se esso sia stato piuttosto creato da una intelligenza trascendente e se ciò di conseguenza ha a che fare con il destino dei singoli e dell’umanità intera .