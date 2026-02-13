Zambrone, l’opposizione abbandona l’aula: “Democrazia calpestata e atti illegittimi. Ricorreremo al Prefetto”

I consiglieri del gruppo “Rinascita per Zambrone”, Maria Carmela Epifanio e Fabio

Cotroneo, unitamente alla consigliera del Gruppo Misto, Mariana lannello, hanno

abbandonato in data odierna l’aula consiliare in segno di ferma protesta contro

quella che definiscono una “gestione autoritaria e tecnicamente illegittima” della

massima assise cittadina.

La decisione è maturata a seguito del rifiuto, da parte della maggioranza, di

accogliere una mozione d’ordine richiesta dai consiglieri di opposizione del

gruppo di Rinascita per Zambrone, Mariella Epifanio e Fabio Cotroneo, volta a

inserire all’ordine del giorno due temi cruciali per la cittadinanza, già oggetto di

richiesta di discussione in sede di consiglio ma deliberatamente ignorati dalla

Presidenza del Consiglio:

L’emergenza della frana sulla SP 83 (interpellanza del 09/01/2026);

L’adesione del Comune alla “Rottamazione Quinques” dei tributi locali

(interrogazione del 29.01.2026).

Le ragioni della protesta: violazione del TUEL, nel merito del riscontro pervenuto a

firma del Presidente del Consiglio senza delega al bilancio e, del Regolamento del

consiglio comunale di Zambrone.

L’opposizione contesta la validità giuridica della risposta ricevuta via pec in

merito alla rottamazione dei tributi. L’atto risulta infatti siglato da un Consigliere

comunale privo di delega al Bilancio, anziché dal Sindaco o dall’Assessore

competente.

“Siamo di fronte a un vizio di incompetenza e carenza di potere” – spiegano i

rappresentanti di Rinascita per Zambrone – “Il Sindaco non può sottrarsi alle

proprie responsabilità delegate dal Testo Unico Enti Locali (TUEL) utilizzando

‘firme di cortesia’ di soggetti non titolati. Tale condotta rende l’atto nullo e privo di

valore certificativo.”

I consiglieri denunciano inoltre, una palese violazione dell’Art. 26 del

Regolamento comunale. Secondo le norme vigenti, le interpellanze con richiesta

di risposta orale devono essere obbligatoriamente iscritte all’ordine del giorno

della prima seduta utile e comunque, entro 30 giorni dalla richiesta.

La discussione in aula si è protratta sulla tesi del sindaco che avvalorava una sua

interpretazione del Regolamento, da una prassi storica nel gestire le risposte alle

interrogazioni e, una fantomatica presenza plenaria (non contenuta nel

Regolamento del consiglio comunale di Zambrone), che per l’assenza giustificata

di una consigliera, avrebbe inficiato comunque la sua discussione in aula.

Ma si sa, le Regole servono per definire azioni, diritti e doveri. L’interpretazione

non può essere affidata a nessuno perchè risulterebbe leso, come nel nostro

caso, un diritto inalienabile dal proprio ruolo: di avanzare cioè, richieste e dialoghi

su temi da cui può dipendere il funzionamento dell’ente o le migliori condizioni di

vita dei cittadini.

“Il Presidente del Consiglio ha omesso di inserire questi punti, privandoci del

diritto di iniziativa e impedendo un dibattito pubblico su temi che toccano la

sicurezza stradale e le tasche dei cittadini”, dichiarano i consiglieri.

La parola al Prefetto

Nonostante la presenza in aula per senso del dovere, constatato il diniego alla

mozione d’ordine e l’impossibilità di esercitare le funzioni democratiche previste

dalla legge, il gruppo di opposizione ha scelto di non partecipare ai lavori.

“Non saremo spettatori passivi del declino democratico di questo Ente. Abbiaто

già dato mandato affinché venga investito della questione il Prefetto di Vibo

Valentia, richiedendo l’esercizio dei poteri sostitutivi per ripristinare la legalità

violata e garantire il diritto dei cittadini a essere rappresentati.”

I Consiglieri Comunali del gruppo Rinascita per Zambrone

Maria Carmela Epifanio, Fabio Cotroneo e Amelia Conca