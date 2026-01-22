XIII^ edizione “OrientaCalabria – AsterCalabria”. Presenti anche i Carabinieri

Dal 20 al 22 gennaio, a Rende (CS), si è svolta la XIII^ edizione di “OrientaCalabria – ASTERCalabria”, manifestazione di assoluto prestigio organizzata dall’Associazione ASTER, incentrata sull’orientamento universitario e professionale degli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Tra le molteplici espressioni del mondo universitario nazionale ed estero, nonché istituzionale, anche l’Arma dei Carabinieri è presente con uno stand espositivo predisposto con attrezzature, mezzi e militari delle diverse articolazioni e specialità del Comando Provinciale, del Reparto Biodiversità e del Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza. L’obiettivo è quello di illustrare i compiti e le funzioni della “Benemerita”, nonché di promuovere le specificità dell’Arma, l’impiego diversificato dei suoi differenti Reparti e le opportunità di carriera che l’Istituzione offre, attraverso le distinte procedure concorsuali per l’arruolamento di Carabinieri, Marescialli e Ufficiali, in favore dei numerosissimi giovani provenienti dalla Calabria e dalle Regioni limitrofe, i quali hanno dimostrato unanimemente curiosità e interesse.