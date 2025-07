Wellness Farm: a Gerace un laboratorio di innovazione sostenibile per il benessere

Si è svolto a Gerace, sabato 12 luglio 2025, il workshop “Wellness Farm – Laboratorio di innovazione sostenibile per il benessere”, promosso dall’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ambito del progetto Tech4You, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere dei fondi del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

La giornata ha rappresentato un importante momento di approfondimento sui modelli di benessere sostenibile e sull’integrazione tra ricerca scientifica, sperimentazione sul campo e sviluppo locale.

Durante l’incontro, sono stati presentati i risultati preliminari relativi alla sperimentazione, che ha recentemente concluso il proprio percorso. Le evidenze emerse sono estremamente promettenti e confermano la validità del modello proposto dall’Ateneo. Seguirà ora una fase cruciale di analisi approfondita ed elaborazione dei dati, indispensabile per validare scientificamente l’impatto delle attività sperimentali condotte e per orientare le future implementazioni del progetto.

L’evento si è articolato in due momenti principali: una sessione tecnico-istituzionale presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Gerace e, a seguire, una visita guidata agli spazi della sperimentazione presso l’agriturismo “L’Impero Romano”, con momenti di confronto informale e networking.

La prof.ssa Donatella Paolino, responsabile scientifica del progetto, ha così dichiarato:

“Siamo lieti di presentare i risultati preliminari del nostro progetto, frutto di un impegno costante dell’Università Magna Graecia volto a generare non solo ricerca scientifica innovativa e di valore, ma un affiancamento al territorio per produrre benefici concreti.

Questa iniziativa ha visto la partecipazione attiva di diversi gruppi di ricerca dell’Ateneo, che hanno lavorato in sinergia per implementare un innovativo modello di benessere che integra nutrizione funzionale, dermocosmesi, tecnologie di monitoraggio e attività fisico-socio-culturale, mirando a migliorare la qualità della vita e favorire la sana longevità.

Il modello, inoltre, è focalizzato sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione dei prodotti locali poiché sviluppa prodotti per il benessere scientificamente validati utilizzando tecniche green e riuso di materiali di scarto dell’agricoltura.

La Wellness Farm si è dimostrata un eccezionale laboratorio di Innovazione Sostenibile, ideale per convalidare il modello di benessere in un contesto totalmente immersivo, ma ci auguriamo che rappresenti anche una spinta propulsiva per il turismo del benessere. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze locali in ottica di sostenibilità, agendo così da catalizzatore per lo sviluppo economico della regione.”

Il Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, ha commentato:

“Accogliere a Gerace una sperimentazione innovativa come quella di Wellness Farm è motivo di orgoglio per la nostra comunità.

Crediamo fortemente in un modello di sviluppo che metta al centro il benessere delle persone, la sostenibilità e la valorizzazione del nostro territorio.

I risultati sono incoraggianti e rafforzano la convinzione che Gerace possa essere non solo custode della tradizione, ma anche laboratorio di futuro.”

Il Presidente di Federsanità Calabria, e consigliere comunale di Gerace, Giuseppe Varacalli, ha aggiunto:

“Il progetto Tech4You e il laboratorio Wellness Farm rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra enti locali, università e sistema sanitario possa generare innovazione reale.

L’integrazione tra benessere, prevenzione e qualità della vita è una delle grandi sfide dei prossimi anni, e la Calabria può e deve essere protagonista.

A Gerace si è tracciata una strada che auspichiamo possa essere replicata in altri territori.”

Sono inoltre intervenuti:

il prof. Gabriele Lobbaccaro, uno dei tre revisori esteri del progetto,

la dott.ssa Antonia Mancuso e il dott. Nicola D’Avanzo, ricercatori coinvolti nella sperimentazione,

l’ing. Sabrina Graziano, research manager del progetto.

Presente anche un gruppo di volontari che ha partecipato spontaneamente all’iniziativa, contribuendo a rendere il workshop un momento di confronto autentico e partecipato.

Il workshop ha registrato una partecipazione attenta e qualificata, confermando l’interesse verso pratiche innovative capaci di coniugare benessere individuale, sviluppo del territorio e sostenibilità ambientale.

Gerace si conferma così luogo di sperimentazione virtuosa e dialogo tra enti locali, università, comunità e istituzioni sanitarie.