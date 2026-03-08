Waterfront Crispi di Palermo, condiviso progetto frutto dell’accordo con l’Autorità portuale

PALERMO (ITALPRESS) – La Giunta Comunale di Palermo ha approvato ieri la delibera di condivisione e l’acquisizione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativo ai Lavori di Riqualificazione del Waterfront “Crispi” (Passerella e Asse Viario – Rotatoria Piazza della Pace). Il documento, redatto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale su incarico del Comune di Palermo, è stato già approvato il 24 dicembre 2025 dal RUP dell’AdSP, Ing. Enrico Petralia.

L’intervento, finanziato con fondi della Programmazione FSC 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione siglato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, ha un valore complessivo di 12,5 milioni di euro. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Palermo e l’Autorità Portuale, sancita da una serie di accordi a partire dall’Accordo Quadro del novembre 2022 reso operativo dall’accordo tra il Sindaco Lagalla e la Commissaria Tardino siglato il 23 settembre 2025. Il progetto è articolato in due lotti funzionali. Il Lotto 1 riguarda la riqualificazione dell’asse viario di via Francesco Crispi e via dell’Arsenale, attraverso alcune opere di manutenzione straordinaria della sede stradale e la realizzazione di una nuova rotatoria presso piazzetta della Pace. Il budget stimato per i lavori è di 3 milioni di euro.

L’alternativa progettuale selezionata e condivisa dal Comune prevede la riduzione della sezione dello spartitraffico centrale della via Crispi, proponendo una successiva ripavimentazione. La risagomatura proposta prevede l’eliminazione dei marciapiedi centrali, mantenendo l’aiuola, aumentando la sezione stradale di circa 1,5 m per carreggiata. Si prevede inoltre uno studio sulle essenze arboree presenti al fine di valutarne l’assetto e la cura. Il Lotto 2 prevede la realizzazione di una passerella pedonale in quota che collegherà il nuovo edificio dell’interfaccia città-porto – attualmente in fase di ultimazione – con piazza Camilleri, restituendo un percorso sicuro e diretto tra il porto e il tessuto urbano. Per questo lotto sono previsti 5 milioni di euro di lavori. L’alternativa progettuale prescelta consiste nella realizzazione di una doppia passerella con nuova piazza in quota, concepita come un’estensione dello spazio pubblico di piazza Camilleri che sarà oggetto di un concorso di internazionale di progettazione per selezionare l’idea migliore vista anche la natura di nuovo landmark dell’ingresso portuale in città. L’acquisizione del DOCFAP da parte della Giunta, inoltre, consentirà l’inserimento dell’intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028.

L’intervento nel suo complesso risponde a quattro obiettivi cardine: agevolare i flussi pedonali turistici separandoli dal traffico veicolare; fluidificare la viabilità urbana lungo via Crispi; ottimizzare i flussi dei mezzi pesanti in ingresso e uscita dal porto; e migliorare le condizioni della sede stradale. Il waterfront “Crispi” rappresenta, infatti, il principale nodo di connessione tra il porto commerciale e crocieristico di Palermo e il centro città, con flussi di utenti – crocieristi, residenti, lavoratori – in costante crescita. Per il Lotto 1, la progettazione esecutiva è già in corso e i lavori dovranno concludersi entro aprile 2027. Per il Lotto 2, dopo una procedura di concorso di idee per la progettazione, la consegna dei lavori è prevista per la prima metà del 2027, con conclusione attesa a fine anno.

Il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla dichiara: “Questo progetto segna una svolta concreta nel rapporto tra Palermo e il suo porto. Per troppo tempo il fronte a mare lungo via Crispi ha rappresentato una barriera, un luogo di degrado e congestione che separava la città dal mare. Con questo intervento restituiamo ai palermitani e ai visitatori uno spazio urbano sicuro, accessibile e moderno. La passerella pedonale, esito delle migliori idee ingegneristiche e architettoniche, sarà il simbolo di una nuova Palermo capace di valorizzare la propria vocazione marittima, di accogliere con efficienza e bellezza i flussi crescenti di crocieristi e turisti e anche ai cittadini di passeggiare lungo via Emerico Amari e potersi affacciare sul mare. È un investimento sul futuro della città, reso possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’autorità portuale e al sostegno della programmazione europea. Ringrazio l’Assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Aricò, per aver condiviso la modalità innovativa di utilizzo delle risorse e la Commissaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, per aver condiviso questo percorso e per aver messo a disposizione della città risorse umane e competenze per accelerare i tempi”.

Maurizio Carta, assessore all’urbanistica e alla rigenerazione urbana, ha aggiunto: “La rigenerazione del waterfront “Crispi” non è semplicemente un intervento di manutenzione stradale o di connessione pedonale: è un atto di rigenerazione urbana profonda che ridisegna la relazione tra la città e il porto, tra i palermitani e il mare. La scelta della doppia passerella pedonale in quota, che creerà nei fatti una nuova piazza sospesa tra l’interfaccia portuale e piazza Camilleri, è la risposta più ambiziosa e coerente con la visione urbanistica che stiamo costruendo per Palermo. Un’infrastruttura che sarà al tempo stesso luogo di attraversamento e di socialità, capace di generare nuova qualità dello spazio pubblico e di connettere in modo sicuro e identitario il porto con il cuore della città. Oggi, con la qualità esito di un concorso internazionale, si dà l’avvio alla realizzazione di una nuova porta della città, fuori dalle mura portuali che anch’esse si aprono con giardini e terrazze alla meraviglia di tutte e tutti. Ringrazio gli uffici comunali, diretti dall’Ing. Ciralli e dall’Ing. Di Francisca, e quelli dell’Autorità portuale, diretti dall’Ing. Petralia, per l’eccellente e sinergica attività pre-progettuale”.

La Commissaria dell’Autorità portuale, Annalisa Tardino, ha concluso: “Come Autorità Portuale siamo orgogliosi di essere il soggetto attuatore di un intervento che trasformerà il volto del waterfront palermitano. Ringrazio il Sindaco Lagalla per la solida condivisione di una proficua stagione di collaborazione tra porto e città, tra infrastrutture e spazio pubblico, che sarà resa evidente con la prossima inaugurazione del sistema di giardini e terrazze lungo la via Crispi. Continua l’impegno dell’Autorità portuale perché quello di Palermo sia sempre di più un porto aperto, integrato nel tessuto urbano e capace di generare valore per l’intera comunità”.

– foto ufficio stampa comune di Palermo –

(ITALPRESS).