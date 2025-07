Visita alla baraccopoli di San Ferdinando: Lucano, Scuderi e Salis chiedono dignità e soluzioni concrete

Questa mattina Mimmo Lucano, insieme alle europarlamentari Benedetta Scuderi e Ilaria Salis, si è recato alla baraccopoli di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Una realtà drammatica, fatta di precarietà, degrado e marginalizzazione, in cui vivono centinaia di lavoratori migranti, spesso impiegati nella raccolta agricola in condizioni difficili e senza adeguate tutele.

Durante la visita, Lucano ha ribadito con fermezza la necessità di “smontare questo luogo di degrado e restituire dignità alle persone che lo abitano”. Il sindaco di Riace ha ricordato come non si possa più tollerare che, nel cuore dell’Europa, esistano situazioni del genere, in cui i diritti fondamentali vengono sistematicamente calpestati.

Anche le due europarlamentari del gruppo The Left, Benedetta Scuderi e Ilaria Salis, hanno sottolineato l’urgenza di trovare al più presto un’alternativa abitativa concreta, dignitosa e sostenibile. “Non possiamo più girarci dall’altra parte – hanno dichiarato – l’Europa ha una responsabilità e deve fare la sua parte. È necessario avviare un piano di intervento strutturale che garantisca condizioni di vita umane e l’inclusione sociale di queste persone”.

La visita ha assunto un valore simbolico e politico, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni italiane ed europee su una crisi umanitaria che si trascina da anni. I tre esponenti hanno infine ribadito il loro impegno per promuovere, anche a Bruxelles, politiche migratorie più giuste, fondate sul rispetto dei diritti umani e della dignità di ogni individuo.