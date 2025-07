Violenze e minacce alla moglie mentre erano in vacanza, arrestato in Calabria un 42enne

Nei giorni scorsi, a Torre Melissa, in provincia di Crotone, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone nei confronti di un uomo di quarantadue anni, tedesco, gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale nei confronti della moglie, connazionale. I primi accertamenti, condotti subito dopo la denuncia sporta dalla persona offesa nella stessa mattinata, hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario importante, che ha lasciato emergere almeno tre episodi di violenza sessuale commessi dall’indagato nei confronti della moglie, unitamente a condotte di minaccia e violenza verbale: due delle tre violenze riportate si sarebbero consumate qui in Italia, dove la coppia stava trascorrendo ciò che sarebbe dovuto essere un piacevole periodo di vacanza al mare prima di rientrare in Germania, dove entrambi risiedono. Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico dell’indagato è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Crotone, che, nei confronti dell’uomo – che stava per fare rientro in Germania con un aereo già prenotato – ha immediatamente emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, consentendone così la cattura da parte degli operanti, e il trasporto in carcere.