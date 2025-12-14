Violento incidente sulla SS106, il bilancio è di 3 feriti di cui uno versa in gravi condizioni

Dopo la morte di Chiara Garofalo e Antonio Graziadio la SS106 torna a mietere paura e soprattutto a essere teatro di incidenti stradali, l’ultimo la scorsa notte alle porte del Parco archeologico di Sibari.

Due auto, una Opel e una Ford, si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Un impatto violento e improvviso. Tre le persone ferite, una in condizioni più gravi. Un uomo politraumatizzato, con ferite a una gamba e al braccio destro, affidato alle cure dei sanitari del 118, stabilizzato sull’asfalto e poi trasferito d’urgenza all’ospedale “Giannettasio” di Corigliano-Rossano.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio, i vigili del fuoco, impegnati a strappare i feriti alle lamiere, e il personale Anas, chiamato ancora una volta a mettere in sicurezza una strada che sembra non dare tregua. Il traffico si è fermato, rallentato, come se anche la Statale 106 avesse bisogno di respirare dopo l’ennesimo schianto.