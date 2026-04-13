Vinitaly Verona, grande soddisfazione nelle parole del presidente Roberto Occhiuto

C’è grande soddisfazione nelle parole di Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, intercettato tra i padiglioni Vinitaly di Verona. Il bilancio della presenza calabrese alla fiera internazionale del vino è più che positivo, segno di un brand regionale in forte ascesa.

“Siamo orgogliosi di questa Calabria straordinaria,” ha dichiarato il Presidente. “Voglio ringraziare l’Arsac per l’immenso lavoro svolto. Quella che presentiamo oggi è una Calabria che sta cambiando: una terra produttiva che stiamo facendo conoscere con forza in tutta Italia e sui mercati internazionali.”

I punti chiave della partecipazione:

Protagonismo produttivo: Una selezione di cantine che punta tutto sulla qualità e sul legame con il territorio.

Nuova immagine: Il superamento dei vecchi stereotipi a favore di un racconto moderno e dinamico.

Sinergia istituzionale: Il ruolo centrale dell’Arsac nel supporto tecnico e promozionale alle imprese locali.

L’obiettivo della Regione è chiaro: trasformare l’eccellenza vitivinicola nel volano principale per il turismo e l’economia del territorio, consolidando il prestigio della Calabria nel mondo del Made in Italy.