Vincenzo Mazzuca festeggia a Firenze la sua decima maratona

Vincenzo Mazzuca ha portato a termine con successo la 41° edizione della Firenze Marathon, svoltasi nel capoluogo toscano lo scorso 30 novembre. Per l’atleta di Saracena, si trattava della decima maratona alla quale ha partecipato. Un traguardo importante, che si è aggiunto ai brillanti risultati ottenuti in recenti gare regionali. Ben sei podi in poco più di due mesi nella sua categoria. Numeri da campione. Un palmares davvero invidiabile.

A Firenze Mazzuca ha concluso la gara con un tempo di 3h55’02”, arrivando nei primi tremila su 16 mila partecipanti. Apprezzabile anche il risultato ottenuto nella sua categoria, la SM65: 23° su 105 partecipanti. Ciò, nonostante il clima troppo rigido della giornata, che ha giocato a sfavore degli atleti, imponendo uno sforzo fisico maggiore del dovuto.

La Firenze Marathon è uno degli appuntamenti più rinomanti per gli appassionati di podismo. Istituita nel 1984, il suo percorso si snoda lungo il centro storico, consentendo ai partecipanti di godere, durante la corsa, delle bellezze artistiche e monumentali della città del giglio.

Insieme a quelle di Roma, Milano e Venezia è la maratona più partecipata d’Italia.

«È stata una grande soddisfazione portare a termine con un buon tempo la mia decima maratona. Dieci maratone di questo livello sono un traguardo non trascurabile per un atleta», ha dichiarato Mazzuca, aggiungendo: «Questa prestazione arriva dopo un periodo molto favorevole per me, con tanti podi conquistati in prestigiose e spesso difficili competizioni regionali e nazionali. Ricordo, tra le altre, la 10 km nazionale svoltasi a Mirto Crosia, Cosenza, lo scorso 21 settembre, nella quale mi sono aggiudicato l’ambito titolo di campione provinciale». Alla domanda se ci sono altre competizioni all’orizzonte, Mazzuca ha risposto: «Il mio pensiero è già alla maratona di Bologna che si svolgerà il prossimo 1° marzo. Poi vorrei partecipare anche alla Wizz Air Milano Marathon, in programma per il 12 aprile. Naturalmente, in mezzo, ci saranno altre competizioni regionali».